Вера Брежнева произвела фурор в Instagram своим блестящим нарядом

Вера Брежнева. Фото из Instagram
14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram новый пост, который пришелся по вкусу юзерам сети.
Звезда эстрады разместила в социальной сети одно смелое фото. На нем Вера Брежнева предстала в блестящем бюстгальтере и невероятной накидке. Дополнила образ певица джинсами и поясом со стразами.
Образ получился драгоценным и впечатляющим, что, разумеется, в комментариях отметили фолловеры артистки. Судя по множеству комплиментов - Вера Брежнева произвела настоящий фурор. -0-