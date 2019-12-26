Вера Брежнева развеяла слухи о разводе милым фото

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Вера Брежнева поделилась у себя на странице в Instagram милым семейным фото.

В кадре знаменитость тепло и крепко обнимает 56-летнего мужа Константина Меладзе. Таким совместным фото певица хотела порадовать подписчиков перед грядущим праздником, а также развеять слухи.

Несколько последних месяцев СМИ пишут, что у Веры Брежневой с мужем не все гладко в браке. Кто-то даже уточняет, что звездная пара намерена развестись, однако новый снимок на странице в Instagram доказывает обратное.

Подписчики звезды тепло приняли снимок и пост собрал менее чем за сутки 200 тысяч лайков и более 12 тысяч разнообразных комментариев. -0-