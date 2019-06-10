Видеофакт: Новорожденный слоненок учится ходить

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бельгийском зоопарке "Пайри Дайза" утром 8 июня родился слоненок, а сегодня он уже пытается делать первые шаги, информирует Euronews .

У слоненка пока нет имени, известно лишь, что это девочка, а ее маму зовут Фарина, сообщает французский телеканал France 3 . Роды прошли благополучно и быстро.

Это уже четвертый детеныш азиатского слона, появившийся на свет в зоопарке "Пайри Дайза". Азиатские слоны с 1986 года занесены в Международную красную книгу как вид, близкий к вымиранию. Сегодня в мире осталось лишь около 38 тыс. особей.

В 2018 и 2019 годах "Пайри Дайза" был удостоен звания "Лучший европейский зоопарк". Сегодня здесь живут 22 слона, из них 20 азиатских и 2 африканских. Зоопарк участвует в Европейской программе сохранения исчезающих видов. Здесь надеются, что когда-нибудь смогут снова заселить слонами леса Юго-Восточной Азии.-0-