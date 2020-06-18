Виктория Боня набрала рекордный вес на карантине - мнение поклонников разделились

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Виктория Боня разместила в Instagram новый пост и призналась поклонникам, что набрала на карантине шесть килограмм.

Звезда опубликовала январскую фотографию и подписала ее: "Эта фотография была сделана еще в январе этого года, здесь мой вес был 51/52 кг. Сейчас я вешу 58 кг". Виктория Боня призналась, что на данный момент это ее рекордный вес, и он ей нравится. Теперь она интересуется у поклонников, как его можно сохранить.

Подписчики не остались в стороне и высказали множество мнений. Кто-то считает, что Боня выглядит великолепно при прежней фигуре, а другие, напротив, уверены, что сейчас телеведущая еще соблазнительнее. Впрочем, это не помешало посту за несколько часов собрать десятки тысяч лайков и сотни самых разнообразных комментариев.-0-