Виктория Боня набрала рекордный вес на карантине - мнение поклонников разделились

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 18 июня 2020
Минск Переменная облачность +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:53 Минский планетарий приурочит необычную выставку к самому длинному дню в году Афиша
21:41 Музей истории белорусской литературы познакомит с творчеством военных писателей Афиша
21:34 Движение транспорта в Минске с 20 июня скорректировано из-за строительства 1-го кольца Регионы
21:24 Физлица Гомельской области уплатили Br3,1 млн налога по доходам за 2019 год Регионы
21:19 БРСМ подарит новорожденным одежду с белорусским орнаментом Общество
21:16 На складе в Мурманске произошел взрыв В мире
21:13 "Минсктранс" сообщает о перебоях в движении троллейбусов из-за непогоды Регионы
21:07 ВРЗ сравнял счет в финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
21:03 "БКМ Холдинг" отправит партию компактных электробусов в Батуми Экономика
20:52 Исчисление стажа, помощь многодетным: блок ответов на актуальные вопросы появился на сайте Минтруда Общество
20:39 Новый резидент СЭЗ "Минск" разместит производство бумажной упаковки в Шабанах Регионы
20:22 РЕПОРТАЖ: Бумажная упаковка - шаг навстречу экологии Общество
20:04 МЧС: в Минске во время грозы выпала примерно 1/4 месячной нормы осадков Происшествия
19:40 "Горизонту" снизили арендную плату и предоставили отсрочку по ней Экономика
19:35 Работать трудно морально и физически, но поддержка общества придает сил - врач о борьбе с COVID-19 Регионы
19:29 Беларусь готова к конструктивному взаимодействию с ЕС по вопросам ядерной безопасности - Головченко Политика
19:25 В МИД обсудили с послами стран ЕС и главой дипмиссии США взаимодействие по делу Белгазпромбанка Политика
19:23 Лукашенко присвоил генеральские звания Президент
19:20 От бизнеса уже поступило около 5,7 тыс. обращений о поддержке по указу №143 Экономика
19:19 Медики удостоены медалей и Благодарностей Президента Беларуси Президент
19:06 Головченко озвучил приоритеты участия Беларуси в "Восточном партнерстве" Политика
18:59 Белорусский хоккейный тренер Андрей Гусов возглавил польский клуб "Подхале" Спорт
18:53 Заблудившуюся пенсионерку всю ночь искали в Пинском районе Происшествия
18:51 Брестские десантники создали поздравительную видеооткрытку ко Дню медработника Регионы
18:50 Житель Жодино обманом оформлял онлайн-кредиты и присваивал ноутбуки и телефоны Происшествия
18:48 Зампредседателя правления Нацбанка освобожден от должности Президент
18:44 Вспышку коронавируса в Пекине взяли под контроль В мире
18:42 Стокгольм примет ЧМ-2021 по фигурному катанию Спорт
18:33 В Подмосковье поезд насмерть сбил заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую В мире
18:24 Работа над проектом КоАП показала значимость общества в совершенствовании законодательства - Чайчиц Общество
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
18 июня 2020, 20:28

Виктория Боня набрала рекордный вес на карантине - мнение поклонников разделились

Виктория Боня. Фото из Instagram
Виктория Боня. Фото из Instagram

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Виктория Боня разместила в Instagram новый пост и призналась поклонникам, что набрала на карантине шесть килограмм.

Звезда опубликовала январскую фотографию и подписала ее: "Эта фотография была сделана еще в январе этого года, здесь мой вес был 51/52 кг. Сейчас я вешу 58 кг". Виктория Боня призналась, что на данный момент это ее рекордный вес, и он ей нравится. Теперь она интересуется у поклонников, как его можно сохранить.

Подписчики не остались в стороне и высказали множество мнений. Кто-то считает, что Боня выглядит великолепно при прежней фигуре, а другие, напротив, уверены, что сейчас телеведущая еще соблазнительнее. Впрочем, это не помешало посту за несколько часов собрать десятки тысяч лайков и сотни самых разнообразных комментариев.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
знаменитость интернет социальные сети фотография шоу-бизнес
Новости рубрики Калейдоскоп
Мария Кравец. Фото из Instagram Марина Кравец впервые выбралась на прогулку с новорожденной дочерью
Юлия Высоцкая. Фото из Instagram Фанаты в Instagram похвалили Юлию Высоцкую за модный наряд - как же он выглядит?
Фото из Instagram Наталья Рудова показала женственную фигуру в обтягивающем платье - фанатам образ приглянулся
Скриншот из видео Женщина создала съедобный песок и впечатлила молодых мам - видео
Алиса Шмидт. Фото из Instagram Новое фото самой привлекательной спортсменки мира взбудоражило соцсети
Фото "Союзмультфильм" "Союзмультфильм" показал новых героев "Ну, погоди!"
Главное
Во время совещания "Не нужно цепляться к людям по мелочам" - Лукашенко об изменении административного законодательства
В Беларуси выздоровели и выписаны 34 023 пациента с COVID-19
Головченко озвучил приоритеты участия Беларуси в "Восточном партнерстве"
Как Белагропромбанк заботится о своих клиентах и помогает медикам
Топ-новости
Медики удостоены медалей и Благодарностей Президента Беларуси
"Белнефтехим": в III квартале предусмотрена возможность поставки из РФ по трубе 5,75 млн т нефти
В КГК обнародовали факты противоправной деятельности Бабарико
Минздрав и рестораторы дали рекомендации объектам общественного питания по профилактике COVID-19
Исчисление стажа, помощь многодетным: блок ответов на актуальные вопросы появился на сайте Минтруда
Петришенко: вступительная кампания, несмотря на все вызовы, пройдет на высоком уровне
"Минск Мир": последние квартиры на акции! В современном комплексе сейчас – лучшие условия для покупки!
МТС первым в Беларуси запустил услугу на базе технологии SD-WAN
МЧС: в Минске во время грозы выпала примерно 1/4 месячной нормы осадков
Опубликован график отключения горячей воды в Минске в июле
РЕПОРТАЖ: "К Дню письменности вы наш город не узнаете". Как Белыничи наводят красоту
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан 18-22 июня
РЕПОРТАЖ: Бумажная упаковка - шаг навстречу экологии
Движение транспорта в Минске с 20 июня скорректировано из-за строительства 1-го кольца
Жаркая погода сохранится в Беларуси в выходные
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.