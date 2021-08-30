Виктория Боня вылечила спину с помощью молотка - все в недоумении! (Видео)

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская телеведущая Виктория Боня недавно разместила в Instagram новое видео и вызвала разные эмоции у пользователей.

Звезда призналась, что на недавних съемках она получила вывих позвоночника, а вылечить его решила нестандартным способом. Для этого Виктория Боня обратилась за помощью к нетрадиционной медицине, где врач сразу же взялся за молоток.

В кадре телеведущая лежит на кушетке, а специалист несколько раз бьет ее по спине строительным молотком. Этот момент впечатлил и перепугал юзеров, однако Виктория Боня заверила, что ей полегчало после процедуры. С другой стороны, необычные кадры привлекли внимание юзеров, которые посмотрели видео около 900 тысяч раз. -0-