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Калейдоскоп
17 марта 2021, 21:37

Внедорожник провалился под землю, когда дорога подкинула водителю сюрприз (Видео)

Фото Cape Town Etc
Фото Cape Town Etc

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отец и сын из города Джордж в ЮАР поделились любопытной и забавной историей, которая с ними приключилась на одной из улиц города. Об этом пишет издание Cape Town Etc.

Мужчина со своим сынов двигались 13 марта по дороге на внедорожнике. Ничего не предвещало беды, однако в какой-то момент одна из улиц города подкинула сюрприз. Прямо на пути авто быстро образовалась огромная яма, в которую транспорт благополучно и влетел.

Машина провалилась в огромную воронку и почти с крышей ушла под воду. Благо, мужчина и его сын смогли самостоятельно выбраться из авто, а сами они не пострадали. По информации полиции, причиной инцидента с внедорожником стала труба, которую прорвало неподалеку, а также в регионе несколько дней шли сильные дожди. Позже машину вытащили из многометровой ямы при помощи подъемного крана. -0-

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