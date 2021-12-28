Внимание собачек к палке повеселило и умилило сеть (Видео)

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США недавно разместила на YouTube забавные и милые кадры, которые мало кого из пользователей оставили равнодушными.

Хозяйка двух милых песиков отправилась на прогулку, где животные принялись играть. В какой-то момент внимание питомцев привлекла палка, которую они дружно схватили. После развлечение продолжилось, но уже в уморительной форме.

Собачки дружно стали тащить палку, никто из любимцев не собирался уступать такой трофей. Девушка не смогла без улыбки за этим наблюдать и включила камеру. У нее получились веселые кадры, которые быстро собрали огромное число просмотров.-0-