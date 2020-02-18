Внучка Софии Ротару поделилась с поклонниками пикантной фотосессией

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девятнадцатилетняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко поразила подписчиков, разместив несколько откровенных снимков.

Девушка анонсировала свою новую песню. Для привлечения большего внимания она подкрепила трек несколькими пикантными фотографиями. Артистка позировала в металлическом топе на голое тело, а сверху она примерила темный пиджак.

Чаще всего Соня Евдокименко делится с фолловерами скромными и сдержанными снимками, поэтому горячая фотосессия стала для них приятным сюрпризом. Подписчики внучки Софии Ротару оценили ее внешний вид и атмосферу снимков, что поспешили сообщить в комментариях. Пикантная фотосессия собрала тысячи лайков и множество восторженных откликов. -0-