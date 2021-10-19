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Калейдоскоп
19 октября 2021, 01:15

Во время выгрузки рыбы в озеро случился забавный казус (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад парочке рыболовов из Бразилии удалось запечатлеть уморительные кадры, которыми они с радостью поделились на YouTube.

Мужчины отправились на местное озеро, когда заметили на берегу пикап с огромным баком. Оказалось, что двое мужчин, ответственные за выгрузку рыбы в озеро, приступили к делу. Одни из них забрался в кузов и открыл бак, однако в следующий момент с ним случился забавный казус.

Герой видео подскользнулся, а гравитация доделала остальное, отправив мужчину прямо в озеро. Этот момент и попал на видео, а кадры от души повеселили юзеров, которые посмотрели их огромное число раз. -0-

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Бразилия видео развлечения рыба социальные сети
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