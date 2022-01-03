Водитель мусоровоза сделал сюрприз своему самому большому фанату (Видео)

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любопытный и впечатляющий момент попал в объектив камеры молодого папы из США. Кадры разместили на YouTube.

Мужчина каждый раз с удовольствием наблюдает за сыном Джейкобом, который просто обожает смотреть на работу местного водителя мусоровоза. Каждый раз, когда работник подъезжает к дому мальчика, тот уже ждет его и радуется происходящему. Разумеется, юный фанат поднимает настроение водителю мусоровоза, поэтому в один из дней мужчина решил сделать ему сюрприз.

В очередной раз мальчик выбежал на улицу, когда мусоровоз подъехал к дому. Мужчина выполнил свою работу, а после вышел из транспорта и вручил своему самому большому фанату игрушку - миниатюрную копию мусоровоза. Этот момент восхитил ребенка, а также его отца. Неудивительно, что ролик приковал внимание юзеров и быстро собрал массу восторженных комментариев и десятки тысяч просмотров.-0-