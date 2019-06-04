Вокруг планеты: Безумная "томатная битва" прошла в Колумбии

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи участников, почти 40 т уничтоженных помидоров и невероятный заряд адреналина - в колумбийском городе Сутамарчане 2 июня состоялась зрелищная битва томатами. Об этом сообщает колумбийский журнал Semana .

Ежегодно в маленький городок Сутамарчан в центральной части Колумбии съезжаются все больше туристов, желающих поучаствовать в безумных помидорных боях. Участники битвы - в этом году их собралось около 20 тыс. - надевают светлые футболки и что есть мочи обстреливают друг друга зрелыми ароматными плодами. Правила запрещают использовать в битве какие-либо иные виды снарядов, кроме томатов, во избежание травм.

Фото Semana

"Это настоящая помидорная война! Как только в толпе замечают человека в чистой футболке, все тут же забрасывают его снарядами", - поделился эмоциями один из участников боя.

Праздник Tomatina de Sutamarchan проводится в Сутамарчане, который славится своими томатными плантациями, с 2005 года. Фестиваль посвящен окончанию сезона помидоров. На нем уничтожаются те плоды, которые не были проданы и уже непригодны для употребления в пищу. В этом году в томатных боях "истребили" около 37 т спелых овощей, предоставленных местными фермерами.

Самый известный "томатный" фестиваль в мире - Томатина - ежегодно проходит в Испании. Колумбийскую помидорную битву называют "маленькой Томатиной". Главное отличие двух фестивалей заключается в том, что для праздника в Испании овощи выращивают специально, а в Колумбии используют излишки томатов, которые не успели реализовать за сезон.-0-

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