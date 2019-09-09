Вокруг планеты: Чемпионат мира по метанию черного пудинга прошел в Великобритании

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по метанию ланкастерского черного пудинга прошел 8 сентября в Рэмсботтоме (Великобритания). Об этом сообщает британская газета The Bolton News .

Соревнования проходят в Рэмсботтоме ежегодно во второе воскресенье сентября. Задача участников боев - сбить ланкастерским черным пудингом, который представляет собой один из вариантов кровяной колбасы, йоркширский белый пудинг, изготовленный из кляра.

Участники всех возрастов собрались на Бридж-стрит, чтобы продемонстрировать свои навыки метания снарядов. Каждый из них подходил к стойке высотой около 6 м, на которой располагалась дюжина йоркширских белых пудингов. У всех было по три попытки сбить черным снарядом как можно больше мишеней.

В этом году победителем первенства стал Том Лоутен из Линкольншира. Организаторы рассказали, что в чемпионате также приняли участие гости из Австралии, ЮАР, США и других стран. По мнению зрителей зрелищного соревнования, некоторые из метателей могли бы поучаствовать в Олимпийских играх - настолько профессионально они бросали снаряды.

Захватывающая гастрономическая битва появилась неспроста. Легенда гласит, что в середине XV века, во время Войны Алой и Белой розы, на поле битвы сражались представители династий Ланкастеров и Йорков. Когда у противников закончились снаряды, они начали "обстреливать" друг друга едой. В память о том сражении и проводится сегодня удивительный чемпионат.-0-