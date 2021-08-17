Волонтер "спасла" бегуна на Олимпиаде, который не остался в долгу - очень трогательная встреча!

Благо, ему на помощь пришла девушка по имени Тихана Стойкович. Волонтер дала бегуну деньги на такси и отправила прямо на забег в 110 метров с препятствиями. Удивительно, но спортсмен из Ямайки выиграл золото!





Always be kind to each other ???????? pic.twitter.com/j1XvHRta4G — Hansle Parchment, OLY (@ParchmentHansle) August 7, 2021



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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина по имени Хансл Парчмент представлял на прошедших Олимпийских играх Ямайку. Именно там с ним произошла забавная и трогательная ситуация.Спортсмен должен был бежать эстафету с препятствиями, однако перепутал автобус в олимпийской деревни и приехал в центр водных видов спорта. Конечно, Хансл заблудился, а если бы он вернулся в деревню и сел на другой транспорт, то не успел бы на состязание.Через два дня Ханс вернулся на то же место, где и вновь встретил девушку. Он поблагодарил ее за помощь и показал свою золотую медаль. Ямайец отметил, что волонтер его буквально "спасла" и он не остался в долгу. Мужчина подарил Тихане желтую рубашку ямайской команды и вернул ей деньги за такси, а также дал подержать золотую медаль, к которой она тоже имеет непосредственное отношение. Эта очень трогательная встреча попала на видео, которое быстро стало вирусным в Twitter. -0-