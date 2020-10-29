"Вот это босс!" - Дженнифер Лопес в интересном образе восхитила Instagram

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram несколько кадров, которые пришлись по вкусу многочисленным фолловерам.

ДжейЛо закинула ноги на стол и загадочно смотрит в окно, размышляя о работе. Для пущего эффекта певица выбрала массивные ботинки, длинные черные юбки и белую блузку с внушительным декольте.

Образ восхитил многочисленных подписчиков Дженнифер Лопес в Instagram, которые не поскупились и оставили множество восторженных комментариев: "Леди-босс", "вот это босс", "от такого босса я бы не отказался". Неудивительно, что пост быстро собрал более 1,1 миллиона лайков. -0-