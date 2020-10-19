"Вот это вишенка" - Кристина Асмус поражает Instagram невероятными образами

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Кристна Асмус поделилась со своими фолловерами новым снимком, который восхитил фанатов.

Звезда театра и кино предстала перед подписчиками в впечатляющем наряде, который имитирует любимое лакомство многих детей - мороженое. Такой наряд был создан для нового проекта, в котором Асмус принимает участие. Впрочем, не это привлекло внимание подписчиков.

Многие были поражены вишенкой на Кристине Асмус, а также ее впечатляющими стройными ногами. "Выглядишь шикарно", "Вот это вишенка", "А еще побольше вишенка есть", - написали юзеры социальной сети в комментариях. Неудивительно, что кадр собрал за непродолжительное время десятки тысяч лайков и массу восхищенных отзывов. -0-