Вот подстава: орел сбросил на мужчину ядовитую змею

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курьезный случай произошел с жителем Кении. Об этом сообщает издание The Standart.

Мужчина по имени Дэвид Мусуока рассказал историю, которая впечатлит и рассмешит многих. Впрочем, кенийцу было не до смеха. Он рассказал, что ехал в город Мвинги на своем автомобиле. В этот момент местный орел решил сделать человеку настоящую подставу и сбросил на крышу транспорта ядовитую змею - черную мамбу.

Рептилия заползла в салон и укусила водителя. Он остановил машину, выскочил со змеей и убил ее. Причем, хитрый орел за этим наблюдал и, когда люди сделали "грязную работу", подлетел и забрал змею. Мужчину успели вовремя доставить в больницу, где его спасли. Он уже выписался, а историю набрала популярность на просторах сети. -0-