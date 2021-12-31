Впечатляющий прыжок кролика не оставил равнодушным пользователей YouTube (Видео)

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Великобритании мирно отдыхала дома, однако ей удалось сделать удивительные кадры, повеселившие многих юзеров YouTube.

В комнату к девушке забежал четырехлетний домашний кролик и принялся изучать все вокруг. Когда на полу закончились интересные питомцу предметы, пришло время для стола. Кролик подобрался к мебели, а затем произошло то, что впечатлило пользователей YouTube.

Одним впечатляющим прыжком кролик оказался на столе, после чего девушка, которая записывала все на видео, не смогла сдержать смех и восхищение. Ролик пришелся по вкусу пользователям, которые посмотрели его огромное число раз.-0-