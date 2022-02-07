Врачи назвали длительные симптомы омикрона-штамма

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты из Великобритании провели исследование и смогли установить шесть симптомов коронавируса штамма омикрон, которые сохраняются очень долгое время.

Согласно заключению врачей, некоторые из проявлений болезни могут сохраняться очень долгое время, а самым ярко выраженным из них является красный, фиолетовый или синеватый цвет пальцев ног. Помимо всего прочего, данный симптом сопровождается зудом или волдырями, свидетельствуют данные издания Express.

Кроме этого, у больных может проявляться экзема: сухость кожи на груди и на шее. Сыпь, похожая на потницу, и сыпь, характерная для крапивницы, являются еще двумя симптомами омикрон-штамма коронавируса. Она может не проходить неделями. Также зараженные сообщают о пурпурных и красных выпуклых болезненных пятнах, похожих на последствия обморожения.-0-

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