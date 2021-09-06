Все мы по понедельникам немного Клиффорд: засыпающий щенок умилил сеть (Видео)

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из Перу смог сделать восхитительные кадры с участием своего песика. Видео он разместил на YouTube.

Хозяин рано утром проснулся и стал громко собираться на работу. Разумеется, это просто так не мог оставить щенок по кличке Клиффорд. Малыш проснулся и стал следить за своим человеком, который ходил по квартире. Как оказалось, для питомца это было не такая уже простая затея, ведь он буквально засыпал на ногах.

В объектив камеры попал момент, как щенок сидит и едва не падает, засыпая на ходу. Кадры умилили сеть, а многие пользователи почти единогласно подчеркнули, что "все мы по понедельникам немного Клиффорд". -0-