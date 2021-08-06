Всех укушу: собака нашла уморительное занятие во время долгой поездки (Видео)

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек отправился в путешествие по США, а с собой взял пса-непоседу. Кадры с питомцем он разместил на YouTube.

Поездка выдалась долгой, поэтому уже через несколько часов собачка начала скучать. Тогда парень открыл окно другу, однако через некоторое время и это надоело песелю. Впрочем, он придумал чем себя занять, ведь нашел уморительное занятие.

Собака встала лапами на заднее сиденье, высунула мордочку в окно и принялась "кусать" все встречные машины. Эта картина оказалась настолько забавной, что хозяин поспешил все происходящее записать на видео. Неудивительно, что уморительное развлечение повеселило юзеров, которые посмотрели кадры огромное число раз. -0-