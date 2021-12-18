Выглядящая намного моложе своего возраста женщина завела Instagram и стала звездой

Жительница США Джолин Диаз прославилась на просторах соцсетей, а все благодаря ее потрясающему внешнему виду. Внимание на историю обратило издание The Sun.

Девушка начала публиковать свои фото в сети и сразу же привлекла внимание пользователей. Люди обсуждали кадры и восхищались красотой Джолин Диаз, однако дальше их ждал неожиданный сюрприз. Во время общения с фолловерами героиня истории призналась, что ей на самом деле далеко не 20 лет, как все считали.

Оказалось, что американке уже 44 года и у нее есть дочь, с которой ее вечно путают. Разумеется, такие новости вызвали массу вопросов, но больше всего юзеры хотели узнать секрет молодости женщины. По словам Джолин, она не употребляет алкоголь, занимается спортом и следует сбалансированной диете, благодаря которой сохраняет стройность.

Кроме того, Диаз два раза в день умывает лицо и постоянно пользуется косметическими средствами с защитой от ультрафиолетовых лучей. Героиня прославилась в Instagram, а ее число поклонников продолжает расти, ведь на страницу женщины уже подписаны свыше 587 тысяч человек.-0-