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Калейдоскоп
18 декабря 2021, 08:55

Выглядящая намного моложе своего возраста женщина завела Instagram и стала звездой

Джолин Диаз. Фото из Instagram
Джолин Диаз. Фото из Instagram

Жительница США Джолин Диаз прославилась на просторах соцсетей, а все благодаря ее потрясающему внешнему виду. Внимание на историю обратило издание The Sun

Девушка начала публиковать свои фото в сети и сразу же привлекла внимание пользователей. Люди обсуждали кадры и восхищались красотой Джолин Диаз, однако дальше их ждал неожиданный сюрприз. Во время общения с фолловерами героиня истории призналась, что ей на самом деле далеко не 20 лет, как все считали.

Оказалось, что американке уже 44 года и у нее есть дочь, с которой ее вечно путают. Разумеется, такие новости вызвали массу вопросов, но больше всего юзеры хотели узнать секрет молодости женщины. По словам Джолин, она не употребляет алкоголь, занимается спортом и следует сбалансированной диете, благодаря которой сохраняет стройность.

Кроме того, Диаз два раза в день умывает лицо и постоянно пользуется косметическими средствами с защитой от ультрафиолетовых лучей. Героиня прославилась в Instagram, а ее число поклонников продолжает расти, ведь на страницу женщины уже подписаны свыше 587 тысяч человек.-0-

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