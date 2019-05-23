Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде"

22 мая, Минск/Кирилл Пачковский/. В интернете появился новый трейлер девятого фильма Квентина Тарантино под названием "Однажды в Голливуде".

Картина расскажет историю актера, который на волне популярности пытается попасть вместе со своим дублером в стремительно меняющийся мир киноиндустрии. Главные роли в картине "Однажды в Голливуде" исполнили Леонардо Ди Каприо и Бред Питт.

Кроме этого, зрители смогут увидеть на большом экране Аль Пачино, Марго Робин. Действие фильма развернется в 1969 году на фоне событий, которые предшествовали концу "золотого века" Голливуда. Премьера состоится восьмого августа этого года. -0-