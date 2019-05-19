Более 1 млн человек требуют переснять последний сезон "Игры престолов"

19 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. На сайте Change.org размещена петиция с требованием переснять восьмой последний сезон культового сериала "Игра престолов". К этому времени ее подписали более 1 млн человек.

Автор петиции считает, что Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс проявили свою полную некомпетентность как сценаристы в ситуации, когда у них нет готового материала, на который можно положиться (речь о книгах). Сериал создан по мотивам романов знаменитого американского писателя-фантаста Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". На данный момент свет увидели пять из семи томов серии, экранизация значительно опережает книжные события.

Джорджа Мартин сейчас работает над романом "Огонь и кровь", который ляжет в основу двух приквелов сериала "Игра престолов". Продолжить работу над шестым томом серии "Песнь льда и пламени" писатель планирует после того, как выйдет "Огонь и кровь".

Первый из шести заключительных эпизодов "Игры престолов" вышел на экраны 14 апреля. В восьмом сезоне шесть эпизодов, четыре из которых длиннее остальных на 20 минут.-0-