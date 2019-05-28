Вышел трейлер российского фантастического фильма "КОМА"

28 мая, Минск /Кирилл Пачковский/. Трейлер новой картины "КОМА" от Central Partnership появился на официальном YouTube-канале студии.

Фильм выйдет на большие экраны 14 ноября нынешнего года. Режиссером ленты выступил Никита Аргунов, который в прошлом выступил в роли продюсера фильма "Защитники".

Первый тизер российской фантастики "КОМА" появился еще в 2016 году, однако с тех пор премьера несколько раз переносилась.

Фильм расскажет о молодом архитекторе, который после аварии впал в кому. Он открывает новый мир, который создан из воспоминаний всех людей, побывавших в этом состоянии. С группой людей ему предстоит раскрыть секреты этого хаотичного и необычного места.-0-