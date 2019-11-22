Выступление Аллы Пугачевой озадачило пользователей сети

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая российская певица Алла Пугачева выступила на закрытой вечеринке, где исполнила свой хит "Любовь похожая на сон". Запись выступления опубликовал Игорь Крутой в своем Instagram.

Живое выступление артистки озадачило пользователей сети и вызвало бурное обсуждение. Песня, исполненная во время юбилея Примадонны, произвела фурор и, одновременно, расстроила фанатов.

Одни поспешили поделиться своим мнением и оставили восхищенные комментарии под постом Игоря Крутого. Другие, напротив, посчитали, что Алле Борисовне уже пора уходить со сцены и прекращать петь.

Пользователи заметили, что артистка не вытягивает частоты и делает трек приземистым. Кроме этого, юзеры Instagram посчитали, что Димаш, ранее исполнивший эту же песню, звучит лучше, чем Примадонна. -0-