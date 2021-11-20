За руль не пускать: собака на гольф-каре влетела в пикап (Видео)

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из Канады разместил на YouTube забавные кадры, которые удалось сделать с помощью камер наружного видеонаблюдения.

Однажды канадец обнаружил небольшую аварию прямо у себя на лужайке. Каким-то образом гольф-кар влетел в припаркованный пикап и оставил вмятину. Никого поблизости не было, поэтому мужчина решил проверить запись с камер. Там-то его и ждала удивительная разгадка необычной аварии.

Оказалось, что в гольф-кар забрался пес хозяев, который случайно и отправил транспорт прямиком в авто мужчины. Пользователи были удивлены такому забавному стечению обстоятельств, ведь не каждый день увидишь, как собака на гольф-каре влетает в автомобиль хозяина. -0-