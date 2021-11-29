Задорный хаски облюбовал крышу авто и теперь хозяин постоянно опаздывает (Видео)

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из США разместил на YouTube любопытные кадры, которые повеселили и очаровали пользователей сети.

Житель штата Огайо около года назад завел себе хаски, который с первых дней начал проявлять всю свою энергичную натуру. Сначала песик носился по дому и двору американца, а потом облюбовал другое необычное место, из-за чего человек теперь постоянно опаздывает.

Хаски понравилось отдыхать на крыше автомобиля мужчины, поэтому каждая поездка превращается в настоящее приключение. Точнее, нужны огромные усилия, чтобы убрать собаку с крыши транспорта, однако не все так просто, ведь хаски все это воспринимает как игру. Забавные кадры заставили улыбнуться юзеров сети, а ролик быстро собрал огромное число лайков. -0-