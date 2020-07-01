Заехал за вещами? Брэда Питта заметили возле дома Анджелины Джоли - фото

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудского актера Брэда Питта заметили в доме своей бывшей супруги актрисы Анджелины Джоли. Фотографии опубликовало издание Daily Mail.

Папарацци запечатлели знаменитого актера, когда тот покидал особняк своей бывшей жены на мотоцикле. Он провел в доме около двух часов, а затем отправился по своим делам. Фотографии опубликовали в сети и пользователи принялись придумывать причины визита Питта к Джоли.

Фото Daily Mail

Многие считают, что актер заехал в дом к бывшей супруге за вещами, а другие, напротив, уверены, что Брэд Питт хотел повидаться с детьми и обсудить отношения с Анджелиной Джоли. Многие фанаты мечтают о том, чтобы пара вновь сошлась. -0-