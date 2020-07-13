Загадочное трехметровое существо запечатлели на видео в Китае

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько жителей китайской провинции Хэнань записали на видео странное существо в местном озере, об этом сообщает Daily Mail.

Свидетели необычного явления прогуливались по берегу, когда заметили в воде загадочное трехметровое существо. Подводный монстр изредка выныривал на поверхность, а после вновь уходил на глубину. Многие сразу предположили, что китайскому пользователю сети удалось запечатлеть на видео легендарного подводного монстра.

Прийти к общему выводу юзеры не смогли, поэтому стали предлагать свои теории. Многие посчитали, что китаец записал на видео трехметрового крокодила, а другие, напротив, убеждены, что в объектив камеры попал косяк рыб. Впрочем, споры продолжаются, а кадры набирают популярность. -0-