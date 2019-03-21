Замерзшее озеро Мичиган рассыпалось на кусочки с приходом весны

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский фотограф Джоэл Биссел запечатлел, как тающий лед на озере Мичиган застыл в форме осколков. Снимки фотограф разместил на своей странице в
Озеро стало похоже на мозаику из голубых плиток.
Это произошло из-за того, что когда лед на водоеме начал преждевременно таять, талая вода, которая собралась на нем, сталкиваясь друг с другом начала снова замерзать в форме острых резцов.
По словам Биссела, лучше всего этим природным явлением можно насладиться на пирсе Саут-Хейвена.
При этом береговая охрана США просит всех желающих быть благоразумными и наслаждаться видами не подходя к озеру. Сейчас приближаться к хрупкой и тонкой кромке льда опасно для жизни.-0-
Фото Джоэл Биссел. Facebook
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