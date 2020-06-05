Зара показала фанатам, как стильно носить рубашку бойфренда - фото

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Зара опубликовала в Instagram яркие летние снимки, которые привлекли внимание фанатов.

В частности, многим понравился стильный образ звезды: она выбрала белую свободную рубашку, которая выглядит очень оригинально. Она завязана таким образом, что оголяет плечо и живот. Завершила образ - шляпа, которая очень идет Заре.

Фанаты в один голос заявили, что исполнительница выглядит идеально: очень нежно и стильно. Они сказали, что обязательно возьмут на заметку такой модный трюк.-0-