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Калейдоскоп
31 декабря 2021, 00:12

Затмение Марса Луной произойдет в ночь на 1 января

Фото NASA
Фото NASA

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марс скроется за Луной от жителей Земли в ночь на 1 января, однако россияне этого не увидят. Об этом сообщил ТАСC.

В новогоднюю ночь можно наблюдать своеобразное затмение Марса - покрытие его Луной. Увидеть это явление можно только на юге Австралии. Для жителей Москвы планеты будут под горизонтом.

Жители России, впрочем, смогут наблюдать затмение Марса Луной через год: 8 декабря 2022 года полная Луна на 40 мин закроет Марс, который будет находиться в противостоянии с Солнцем.

Это редкое астрономическое событие и его можно будет наблюдать на утреннем небе Москвы.-0-

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