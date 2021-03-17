Здаров! Хозяин квартиры рассмеялся до слез, когда заметил нечто странное в окне (Видео)

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Instagram опубликовали новые кадры, которые развесят многих.

Одним утром владелец квартиры на первом этаже узнал новость, что под ним открылся новый магазин. Рассказал об этом необычный гость, который решил заглянуть к нему прямо в окно.

Владелец проснулся и заметил, как из-за угла выглядывает огромная надувная кукла, которая рекламировала магазин снизу. Мужчина рассмеялся до слез и даже придумал несколько забавных реплик, которые могло бы произнести нечто странное в окне. Кукла пожелала владельцу жилища "доброе утро", "спросила о делах", но самым уморительным оказалось приветствие - "Здаров!". -0-