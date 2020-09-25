Здесь съемка запрещена! Медведи на Сахалине сбили дрон, который их снимал - видео

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из России разместил в Instagram ролик, который развеселил юзеров сети и еще раз напомнил об опасности медведей.

Парень загрузил в соцсеть небольшой ролик, снятый на камеру дрона. Летательный аппарат приближается к медведю, который наслаждается свежей рыбой. Разумеется, мишке с Сахалина это не очень понравилось и он попытался сбить дрон.

У животного ничего не получилось, однако, согласно истории автора ролика, на следующий день этот же медведь привел на помощь друга. В командной работе они все же смогли достать дрон. Пока мужчина снимал одно животное, к гаджету подкрался другой медведь и сбил его. -0-