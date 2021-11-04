Железный ковбой: невероятный костюм Ким Кардашьян на Хэллоуин впечатлил Instagram

Ким Кардашьян. Фото из Instagram
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян несколько дней назад представила в Instagram новый пост и восхитила всех.
Звезда решила не отходить от популярной западной традиции и представила свой вариант костюма на Хэллоуин. В этом году Ким Кардашьян стала железным ковбоем, примерив стильный и соблазнительный образ.
Такой необычный выбор Ким Кардашьян впечатлил огромное число юзеров Instagram. Неудивительно, что за короткое время под записью в социальной сети появилась масса восхищенных отзывов и миллионы лайков. -0-