Жена Александра Овечкина поделилась в Instagram неожиданными новостями

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруга знаменитого российского хоккеиста Алесандра Овечкина сообщила в Instagram, что беременна.

Она опубликовала в социальной сети семейный снимок, на котором запечатлена пара и их первый сын Сергей. Анастасия Шубская очень трогательно подписала пост: "Мы тебя очень ждем".

На фотографии девушка запечатлена с округлившимся животом. Пока трудно понять, на каком месяце беременности находится супруга спортсмена. Впрочем, это не помешало Фанатам и подписчикам жены Овечкина оставить под постом множество комментариев с поздравлениями и теплыми словами. -0-