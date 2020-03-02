Жена Джигана показала его реакцию на новость о том, что у них будет мальчик

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модель Оксана Самойлова опубликовала в Instagram новый ролик и растрогала миллионы подписчиков.

Знаменитость разместила в социальной сети кадры из клиники, где звездный папа Джиган впервые узнал, что у него будет сын. Реакция артиста вызвала невероятную реакцию у пользователей Instagram и растрогала многих.

В подписи к посту Самойлова разъяснила: "Август 2019 ))за неделю до этого мы узнали ,что я беременная))ещё не успели оправиться от шока)) Первым делом после узи мы сдали тест на генетику и на определение пола малыша)нам сказали тест будет готов дней через 7...все это время мы ездили на капельницы в клинику и в один из приездов (день на 4)девчата админы вынесли нам эту коробку и сказали что это нам передали ))) мы вообще не ожидали, что там наши долгожданные голубенькие шарикиииии".

Поклонники звездной пары поддержали супругов и очень за них порадовались. Многие отметили в комментариях, что понимают звездного отца, который узнал о невероятной новости после рождения трех дочерей. Кадры уже назвали самыми трогательными в сети и всего за несколько часов их посмотрели более 2,5 миллионов раз. -0-