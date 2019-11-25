Жена Константина Эрнста снова беременна

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его супруга Софья готовятся стать родителями в третий раз, сообщает портал StarHit.

Согласно информации издания, в следующем году у пары родится мальчик или девочка. Софья Эрнст скоро не сможет прятать свою беременность, ведь 31-летняя актриса уже находится на втором триместре.

Пара Генерального директора Первого канала и актрисы считается самой скрытной в российском шоу-бизнесе. Они могли на протяжении двух лет скрывать имя второй дочери. Удастся ли узнать пол третьего ребенка - мало вероятно. Напомним, что для Софьи этот малыш станет третьим, а вот для Константина Эрнста - четвертым. -0-