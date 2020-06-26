Жена Петросяна в молодежном образе поразила подписчиков

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась в Isntagram новым постом с прогулки.

Девушка примерила молодежный образ, что, согласно комментариям в соцсети, очень ей к лицу. Самые внимательные долго вглядывались в фото, пытаясь понять, что с ним не так.

Пользователи рассмотрели на снимке манипуляции, которые Татьяна провела над фотографией в фотошопе. Девушка переборщила с ретушью. Жена Петросяна хотела сделать ноги стройнее и не заметила, как у нее за спиной искривился бордюр. Разумеется, это не осталось без комментариев. "Таня, ваши ноги заставляют бордюр плавиться", "А почему тротуар поплыл?", "Ничего против самой девушки не имею... Но вот кирпичи на тротуаре... Со странным рисунком кладки... И еще несколько раз повторяется один такой длиннющий странный кирпич", - написали юзеры Instagram.

Супруга Евгения Петросяна ответила на нападки в комментариях. Она написала, что поняла намек на фотошоп, но заверила подписчиков, что бордюр на месте, где был сделан снимок, действительно кривой. Впрочем, большинство пользователей отметили обновленный молодежный образ и согласились, что девушка выглядит очень свежо и стильно.-0-