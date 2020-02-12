Жена Тимати Анастасия Решетова показала, как изменилась ее фигура после родов

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новоиспеченная мама Анастасия Решетова радуется каждому движению своего малыша и делится своими успехами в Instagram.

Несколько месяцев назад она родила сына. Первое время врачи не разрешали Решетовой заниматься спортом, однако уже через несколько дней дали добро и модель начала приводить себя в форму.

На днях девушка поделилась своими результатами с подписчиками в Instagram. Анастасия написала в подписи к посту: "Вчера пришлось измерить свои параметры. Вы часто спрашивали про них после родов - 94-62-101. Не понимаю норм или нет".

Подписчики звезды отметили, что цифры хорошие и отметили, что Анастасия Решетова права: "Хотя мне кажется цифры - это не ориентир! Надо смотреть только на качество тела". Фолловеры супруги Тимати поддержали ее и оставили под записью сотни восторженных комментариев и тысячи лайков. -0-