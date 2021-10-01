Жених так отпраздновал свадьбу, что едва не остался прикован к постели (Видео)

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свадьба - всегда радостное и веселое событие, однако торжество 31-летнего Ливиу Филимона едва не превратилось в трагедию. Об этом пишет Daily Mail.

Жених и невеста официально заключили брак и приступили к празднованию, в разгар которого друзья мужчины решили исполнить старую традицию. Друзья новоиспеченного мужа подхватили его на руки и принялись подбрасывать в воздух.

Отправить в "полет" жениха удалось, а вот поймать - нет. Мужчина упал на пол и повредил себе позвоночник. Скорая помощь срочно доставила его в больницу, где врачи поняли, что Ливиу едва мог двигать левой ногой и не чувствовал правую. Празднование свадьбы едва не приковало мужчину к постели, однако трагедия обошла стороной новую семью.

Через несколько дней мужчина пошел на поправку и к его ногам начала возвращаться чувствительность. Впрочем, медики пока не спешат выписывать 31-летнего Ливиу, ведь для полного восстановления потребуется не один месяц. Причем, врачи не гарантируют, что организм Ливиу окончательно вернется в норму. -0-