Женщина голыми руками спасла своего щенка от питона (Видео)

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местная жительница из Австралии проявила отвагу и спасла жизнь своему питомцу. Все происходящее запечатлели камеры наружного видеонаблюдения.

В кадре видно, что маленький щенок гуляет во дворе, когда на него нападает ромбический питон. Змея быстро обвивает туловища песика и тот оказывается в ловушке. Казалось, что еще пару минут и у рептилии будет свежая добыча, однако в планы вмешалась хозяйка животного.

Девушка услышала странные звуки во дворе, а после увидела своего щенка в крепкой хватке питона. Поэтому австралийка не медлила, схватила рулон бумаги и постаралась освободить собаку. В конечном итоге, она голыми руками схватила змею, которая решила не рисковать и отпустила щенка. -0-