Женщина очнулась после комы и узнала, что стала мамой девочки

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительный случай произошел с жительницей Великобритании по имени Лора Уорд. Внимание на историю обратило издание Metro.

33-летняя женщина впала в кому, а спустя несколько недель узнала, что стала мамой. Во время беременности британка заболела коронавирусом, из-за чего ее состояние начало резко ухудшаться. Семья и врачи приняли решение госпитализировать будущую маму, однако в больнице ей не стало лучше. На протяжении двух недель состояние пациентки ухудшалось, и специалисты решили ввести ее в кому. Лечение продолжалось, однако возникла новая угроза.

Как оказалось, из-за заболевания у Лоры могут случиться преждевременные роды. Последнее, что Уорд помнит - как ее вернули в коронавирусную палату, и она кивнула в знак согласия на преждевременные роды. После этого она отключилась. Возлюбленного женщины Джона Лиса вызвали в больницу, но из-за связанных с коронавирусом ограничений его не пустили в операционную. После этого он регулярно общался по телефону с лежавшей в коме Лорой, не зная, слышит ли она его.

Все обошлось, и женщина поправилась, однако по приходе в себя в палате ее ждал сюрприз. Спустя семь недель в коме, девушка пошла на поправку, а также стала мамой чудесной девочки, которую назвали Хоуп. Теперь британка восстанавливается после больницы и старается как можно больше времени проводить со своей дочерью.-0-