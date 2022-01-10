Женщина отрастила густую бороду и прославилась в TikTok (Видео)

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На просторах сети можно встретить множество интересных и необычных вещей, однако эта девушка в TikTok переплюнула всех.

Девушка из видео столкнулась с проблемами, когда врачи поставили ей диагноз "синдром поликистозных яичников". Некоторое время она переживала, однако позже приняла решение, которое изменило ее жизнь.

Девушка решила больше не избавляться от растительности на лице. Шли недели, и из-за недуга вокруг подбородка отросла густая борода. Героиня видео несколько лет посещала сеансы лазерного удаления волос, однако захотела на время отказаться от процедур.

36-летняя женщина стала выкладывать видео со своей необычной внешностью в TikTok и стала звездой. Ее ролик за короткое время приобрел дикую популярность. Видео в считанные дни посмотрели более 28 миллионов раз. Девушка не думает останавливаться и продолжает делиться кадрами, которые восхищают многих юзеров.-0-