Женщина приложила к резюме необычный снимок и прославилась в сети

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка по имени Джессика из США стала популярна на просторах соцсетей, когда к своему резюме добавила необычное фото. Об этом пишет Independent.

Бухгалтер Джессика Леонард устроилась на новую работу, где ей попался понимающий босс. Дело в том, что у героини материала есть "рукава" (татуировки от плеча до кисти). Из-за этого она была вынуждена всегда носить закрытую одежду. Кроме этого, бывший работодатель заявил, что девушка никогда не станет руководителем, а все только из-за ее внешности.

Все изменилось, когда Джессика стала работать в новой компании. Новый начальник порекомендовал ей разместить в деловой соцсети кадры с "рукавами" и не стесняться самовыражаться. Так бухгалтер и поступила, разместив соответствующее фото в сети. Кадр быстро привлек внимание юзеров и многих работодателей, которые были удивлены и восхищены американкой.

Героиня истории надеется, что ее случай найдет отклик и поможет тому, кто, возможно, сталкивался с осуждением или предвзятым отношением к себе из-за внешнего вида. "Просто знайте, что понимающие боссы тоже существуют", - подчеркнула девушка.-0-

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