Женщина прогуливалась по пляжу и нашла невероятное существо (Видео)

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бабушка из ЮАР по имени Мария Вагенер каждый день прогуливается по местному пляжу. Для нее это стало уже традицией, однако в этот раз на ее пути попалось очень интересное существо. Кадрами бабушка поделилась в Facebook.

Ежедневно местная жительница гуляла и иногда находила выброшенные на пляж морские звезды. Женщина помогала им вернуться в океан, однако в этот раз перед ней предстало очень красивое существо синего цвета.

Бабушка прислушалась к интуиции и не стала трогать "находку". Позже она осознала, что это было правильное решение, ведь перед ней лежал "самый красивый убийца океана", более известный в научных кругах как голубой дракон (Glaucus atlanticus).

Этот обитатель океана питается ядовитыми морскими животными и потом использует их яд сам. Причем, он становится куда опаснее. Впрочем, внешний вид показывает наверняка, почему он носит такой титул. -0-