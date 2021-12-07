Женщина проучила непослушную дочь и прославилась в сети

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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогерша из США недавно разместила в TikTok любопытные кадры, которые впечатлили многих.
Ее дочка вела себя просто отвратительно, поэтому мама придумала оригинальное наказание. Женщина нашла во дворе дома камень и перекрасила его в черный цвет. Затем упаковала его в красивую коробку и преподнесла такой подарок своей дочке.
Согласно поверьям, Санта-Клаус дарит на Рождество уголь вместо подарков непослушным детям. После того как дочке вручили "уголь", она немного расстроилась, однако уже через несколько часов радовалась подарку. Ролик женщины и способ оригинально проучить непослушную дочь прославили ее в соцсети, что принесло видео более 13 миллионов просмотров. -0-