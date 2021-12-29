Женщина стала подозревать мужа в измене, не зная о старинной семейной традиции

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина недавно поделилась на Reddit странной историей, которая привлекла внимание пользователей сети.

Женщина написала, что на днях открыла сейф мужа, чтобы взять свой паспорт, и обнаружила там интересную находку. В сейфе лежало шикарное ожерелье. Супруга посчитала, что возлюбленный подготовил ей такой подарок к праздникам, и не стала ничего спрашивать.

Однако на Рождество муж так и не подарил супруге ожерелье, что вызвало у женщины недоумение. Она стала подозревать своего благоверного в измене и принялась его расспрашивать, чтобы узнать, кому все-таки предназначалось украшение.

Мужчина всячески отнекивался, что привело к крупной ссоре. Позже вмешалась свекровь, которая пролила свет на ситуацию. Оказалось, что у семьи есть давняя традиция, о которой супруга мужчины даже не догадывалась.

Впрочем, пользователи с недоверием отнеслись к подобному объяснению. Они усомнились в том, что украшение действительно предназначалось рассказчице. Юзеры посчитали, что свекровь решила подыграть сыну, который обманывал жену. Обсуждения продолжаются, а история уже собрала множество комментариев.-0-