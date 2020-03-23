"Женщина в теле": Виктория Боня удивила поклонников, набрав вес

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известная телеведущая и блогер Виктория Боня опубликовала в своем Instagram фотографию и прокомментировала ее.

"Мне карантин идет на пользу, друзья! Я много ем и каждый день "успеваю" на спорт, уже нет отмазок. Наконец-то я снова наберу вес!! Уже заметно, что я женСЧина в теле?? Кто напишет нет, прибью!" - написала Боня.

Еще полгода назад телеведущая делилась своими достижениями по снижению веса. В последние месяцы звезда, наоборот, обеспокоена своей излишней худобой и старается любыми способами набрать несколько килограмм.

Поклонники Виктории посчитали, что она выглядит прекрасно: "Вика, Вы просто идеальная женщина!", "Да, Вика, уже чуть-чуть в теле! И так гораздо лучше!", "Вы стали еще красивее!"-0-