Жильцы переживали за соседского "мальчика", но правда рассмешила всех до слез

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok девушка по имени Кейли рассказала уморительную историю, которая с ней произошла.

Как оказалось, бдительные соседи вызвали соцслужбу, потому что переживали за сына женщины. Дело в том, что каждый день люди слышали, как мама кричит и отказывается кормить Джорджа.

В один из дней на пороге дома Кейли появились работники социальной службы, которые пришли проверить состояние ребенка. Они очень хотели посмотреть на Джорджа, поэтому женщина не стала останавливать их. Люди поднялись на второй этаж и уже не смогли сдержать смеха.

Там соцработников ждал Джордж - гладкошерстный котик с рыже-белым окрасом. Представители службы подумали, что женщина шутит, однако все было совершенно серьезно. После этого гости покинули дом Кейли, а история приобрела популярность в соцсетях, ведь кадры в TikTok посмотрели огромное число раз. -0-